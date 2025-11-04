飯店太貴惹民怨　台官方稱均價2954元

中評社台北11月4日電／台灣“觀光署”今天表示，今年1到9月整體住客人次為5404.6萬人次，較去年及2019年同期增加，研判是台灣境內旅遊人次增加帶動住房；另因物價通膨，平均房價為2954元，較去年略增18元。



台灣觀光逆差大！根據“觀光署”統計資料顯示，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，“觀光逆差”比去年更嚴重。對此，“觀光署長”陳玉秀10月30日在“立法院”答詢時表示，“國旅”有三大問題，其中一項是“住宿費太貴”，明年也要提解決辦法。



台“交通部觀光署”今天公布1到9月旅館業營運狀況分析，截至今年9月有3407家旅館、總計19萬9044間客房，去年同期為3432家、19萬8853間客房，2019年同期為3518家、19萬5433間客房，總客房數較疫前增加3611房，市場客房供給量穩定成長。



“觀光署”說，根據統計，1到9月旅館業整體住客人次為5404.6萬人次，相較去年同期的5180.5萬人次、2019年同期的5385.7萬人次，整體住客較去年增加224.1萬人次。



此外，“觀光署”說，旅館業（包含觀光旅館及旅館）客房住用率51.31%，較去年同期49.15%，增加2.16個百分點，顯示市場需求穩定回升，其中台北市、新竹市、新竹縣、台中市及高雄市表現最佳。



“觀光署”表示，新竹市、新竹縣分別較去年同期增加8.55%、4.21%，分析主因為商務及在地觀光活動帶動；高雄市則是演唱會及活動加持下，住用率也增3.54%。



平均房價部分，1到9月旅館業為新台幣2954元，相較於2024年同期的2936元，顯示整體價格趨於穩定；而分析略為增加原因為物價通膨，加上部分業者為增加住宿附加價值及體驗豐富度，多有提供一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等多元服務內容，將增加的服務費用併入房價中。



“觀光署”說，為鼓勵民眾平日出遊，並舒緩遊客集中於假日或都市情形，風景區管理處及縣市政府持續運用在地資源，整合觀光圈及景點、辦理多元活動等方式，吸引更多旅客停留，帶動地方觀光熱絡發展。