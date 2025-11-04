台官方推神旅行　媽祖12月乘林鐵上阿里山

阿里山風景區管理處與新港奉天宮共同舉辦“2025年阿里山神旅行‧抵嘉”。（照:嘉義市觀光新聞處提供） 中評社嘉義11月4日電／嘉義新港奉天宮與阿里山風景管理處合作12月19日至22日舉辦“阿里山神旅行抵嘉”活動，來自“台、澎、金、馬”媽祖神像將首乘林鐵上阿里山，同時舉辦六大主題活動，為嘉義觀光開啟新篇章。



“交通部”“觀光署”阿里山風景區管理處今天在新港奉天宮舉行記者會，宣傳“阿里山神旅行抵嘉”活動，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、民進黨“立委”蔡易餘、國民黨“立委”王育敏皆出席，邀請民眾一同與媽祖遊嘉義。



阿管處長黃怡平致詞表示，此次活動不僅是宗教信仰盛典，更是一次觀光產業振興重要契機，藉由媽祖庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。



阿管處指出，活動邀請“台、澎、金、馬”媽祖神像首次搭乘林鐵栩悅號登上阿里山，走訪嘉義市、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，並安排了六大主題活動，全面呈現阿里山自然美景、在地文化與信仰傳承。



阿管處表示，六大主題活動包括“栩悅福嵎.日出迎曦”、“鄒遊部落.啡嚐好咖”、“海神媽祖.走茶香道”、“太平雲梯.千人鑽轎”、“阿里山平安宴.星光辦桌”及“山城老街.竹語寄福”，邀請民眾12月19日至22日一同參與這場“神之旅”。



此外，未來將在阿里山easy go電商平台上架“媽祖走過的遊程”，並推出一系列專屬觀光行程，讓遊客能更便捷了解媽祖祈福路徑及阿里山特色景點，輕鬆體驗阿里山。