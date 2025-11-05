余元傑：兩岸情勢非操之在台灣　綠自抬身價

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南11月5日電（記者 蔣繼平）日前在韓國的中美元首會晤未談及台灣議題引起關注。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑向中評社表示，現在的兩岸情勢不是操之在台灣，大陸根本不管民進黨政府親美或反中，那些都是台灣內部的茶壺風暴，台灣自己抬身價。



余元傑為台灣師範大學三民主義研究所博士，教學專長為“憲法與立國精神”、孫中山思想、立法論、民主法治與生活、開會與選舉、社會學、社會問題、社會工作研究方法等。



中美元首會晤後，余元傑表示，特朗普能公開的好消息都公開了，但特朗普不想講的就慢慢猜。中方只講雙方形成解決經貿問題的共識。兩邊團隊後續去談，沒簽聯合聲明就是各說各話，兩邊隨時都會變。可以讓步的就講，不好講的就不講。



余元傑表示，而讓外界很好奇的是，到底不講的是什麼？這代表，兩邊仍在牽制，看談到怎麼樣，兩邊都還有矛盾、不想讓步的，就通通不講。中方同意採購大豆，特朗普看來對農業州有交代，那當然很高興，至於預計明年四月訪華，其實也是在放話。



余元傑表示，外界大多解讀這是按下暫停鍵，不管是貿易戰、關稅戰不要再升級，檯面下互鬥則再說，不用公開在檯面上。也呈現中國可以向美國叫板，全球趨向兩極化，兩強格局已定，這某方面來講也是美國掀起貿易戰造成的。



中美貿易戰按下暫停鍵，那台灣議題會怎麼談？



余元傑表示，這次沒有談到台灣當然不好，兩方面來講，第一，美國不想主動談，第二，中國大陸不急著談，這很清楚現在已經擺明，台灣的未來，根本不是台灣能夠置喙的。代表沒有台灣的事啦，中美兩邊交易的籌碼，完全不干台灣的事。