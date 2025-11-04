陳其邁出席小林夜祭　穿平埔族服共舞高歌

民進黨籍高雄市長陳其邁4日晚間出席於高雄市甲仙區小林平埔文化園區公廨舉行的“小林夜祭”，與族人一同牽戲、共舞、吟唱祖先之歌，展現對大武壠文化的尊重與支持。（圖：高雄市政府提供） 中評社高雄11月4日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁4日晚間出席於高雄市甲仙區小林平埔文化園區公廨舉行的“小林夜祭”。陳其邁身著平埔族傳統服飾，祭拜太祖也與族人一同牽戲，展現對大武壠族文化的深厚敬意與支持。



小林夜祭為高雄市登錄的三大重要平埔（大武壠族）祭典之一。祭典儀式包含走標、公廨整建、立向竹、開向、牽戲等傳統祭儀，並設有刺繡、小漁笱DIY、特展導覽、農創市集等活動，展現小林大武壠族的文化深度與生活智慧。



小林夜祭全稱是“小林大武壠族夜祭”。大武壠族夜祭，又稱為太祖夜祭，為平埔原住民大武壠族每年最重要的歲時祭儀之一，每年農曆9月15日舉行，這一天是太祖的生日，太祖在大武壠族的文化裡指的是祖先，也是族人主要祭祀的神。



莫拉克風災2009年重創小林村，小林五里埔永久屋基地是在風災後重建的家園，並於2011年1月落成並交屋給災民。



陳其邁表示，時間飛逝，莫拉克風災至今已16年，大家與小林站在一起的心意不變；往年只要時間允許，他必會趕來參加小林夜祭。雖然歲月流逝、大家多了些皺紋與白髮，但記憶中的親人與生活點滴依然鮮明，要記得他們就永遠陪伴在身旁。



陳其邁強調，市府將持續與族人攜手合作，守護文化、記憶與家園，讓小林文化源遠流長。他感謝所有族人與貴賓的參與，共同見證這場意義深遠的夜祭活動，傳承故事，也傳承情感。