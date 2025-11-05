挺鄭、挺朱議員內鬨　黃敬平稱願退黨換團結

桃園市議員黃敬平。（中評社 資料照） 中評社桃園11月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文才剛上任，在黨主席選舉期間力挺鄭的國民黨籍桃園市議員黃敬平，卻和國民黨前主席朱立倫子弟兵、黨籍桃園市議員凌濤互槓，雙方連續2天隔空交火。黃敬平4日晚間在臉書發出2千字長文強調，為了不再讓黨內網內互打，願意退出國民黨來換取黨內團結。



整起事件的起因是，黃敬平2日上中天電視台政論節目時透露，身為國民黨主席交接典禮後半段主持人的他，始終沒有拿到當天的活動流程表，也不知道黨內大咖有誰受邀，讓鄭麗文陣營彷彿小媳婦般啞巴吃黃蓮，對鄭相當不公平。



凌濤3日一早上網路直播節目“不演了新聞台－誰來早餐”則駁斥黃敬平的說法，並開酸“黃先生一定不是核心高層”，強調國民黨前主席朱立倫團隊有進行完整接交，還暗酸黃過去上綠媒政論節目的比例過高，所以才會照著綠媒的腳本走，更抱怨黃在大罷免期間竟上綠媒說要買機票送他出境，凌濤最後也向黃喊話說“好了啦，交接了啦，不要一天到晚只會砲打黨內，因為鄭主席講的正是現在大家最需要的團結”。



沒想到，挺藍粉專“政客爽”也同樣在3日上午就貼出黃敬平過去在大罷免期間上綠媒政論節目開酸要買機票送凌濤出境的影片，並開嗆“從今天一路打到2026”。凌濤後來也到“政客爽”粉專按讚並留言暗酸黃是“本色演出”，4日更受訪公開呼籲黃“別再把砲火對準自己人”。



對此，黃敬平4日晚上在臉書貼出2千字長文強調“如果要黃敬平退出中國國民黨，可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧，抓戰犯批鬥的話，黃敬平願意退出中國國民黨”。

