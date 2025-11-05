前台肥董座李孫榮突遭撤換　綠曝恐出狀況

2023年，李孫榮在“台肥低碳氨之氫能技術產業研討會”中致詞。（台肥提供資料照） 中評社台北11月5日電／台肥董事長李孫榮突遭撤換，讓台肥內部譁然。由於李上任才1年多，任期到2027年，且與賴系交情深厚，為何中箭落馬？眾說紛云。民進黨黨內傳出，李孫榮恐怕是“出狀況”，才被高層拔官。不過，李孫榮迄今保持沉默。他今年已回嘉南藥理大學辦理退休，未來若有意返校任教，校方將尊重其意願。



李孫榮過去在嘉藥兩度擔任校長，同仁都認為他是好親近的校長，私底下會跟大家有說有笑，因此頗受愛戴。此次遭撤換消息傳回台南，也讓不少人頗感訝異。由於他北上帶著創新團隊，成員包括嘉藥前主秘許桂樹，許日前也跟著辭職，動向不明。



根據《中時新聞網》報導，李孫榮擁有環工博士學位，在此之前毫無下台跡象。黨內人士指出，連兩任台肥董事長都傳與賴清德嫡系子弟兵“立委”林俊憲交情深厚。由於台肥擁有上看千億的土地資產，利益龐大。這次張滄郎接任，可能是“妥協下”的結果。



黨內人士表示，類似情況台肥已有先例。2020年“農委會”原指派副主委陳添壽任台肥公股董事，最後重新報請“行政院”同意，改由台肥總經理黃耀興接任公股董事。



這場台肥董座之戰，被解讀檯面下是“賴系”與“英系”的角力戰。但黨內人士駁斥這說法，吳音寧其實是新系人馬，公營事業人事都是院核定的，此說法並不瞭解民進黨內生態。“正國會”人士說，吳跟“正國會”勉強有相關就是彰化，“正國會”“立委”黃秀芳在拚縣長初選，但這與吳沒有直接關聯，他們並不關心這項人事案。



至於李孫榮被拔官，黨內人士說，傳出是李“出狀況”且應該已確認，因為以賴做事風格，自己人出包，不管才上任多久，一樣把你拉下。



對於外傳林俊憲與台肥董事長關係深厚，林俊憲辦公室表示，委員一向對於公營事業人事不會介入回應。