藍黨團今拚停砍公教年金闖關　綠採拖延戰

司法召委翁曉玲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月5日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今、明兩天排審中國國民黨“立法院”黨團與國民黨籍“立委”分別提出的“停砍公教年金”修法版本，重點包括修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降等。



由於此法案藍黨團之前曾向退休公教團體承諾會全力推動，為力拚此法案今天能順利完成委員會審查，國民黨團發出甲級動員令，黨團總召傅崐萁一早也到場坐鎮，確保攻防節奏。



民進黨團對此則強調，民進黨政府推動年改，使原本退撫基金可能破產的年限延後，若停降所得替代率，破產年限會提前，因此反對修法。但民進黨團今天並無採用強力杯葛的方式阻擋會議進行，而是使用文鬥的方式，用發言拖延修法進度。



同為在野的民眾黨團表態，將提出再修正動議，主張今年起所得替代率停砍，且物價指數若上漲達到百分之五，所得替代率也應調整。



國民黨團強調，過去民進黨政府推動軍公教年改，不但污名化軍公教人員，不顧信賴保護原則，違反政府對軍公教人員的退休年金的法定承諾。現在物價飛漲，軍公教退休年金還在不斷調降，造成退休軍公教人員晚年生活吃緊，部分長者的生活更是無以為繼。



因此，這次修法是停止調降不是回復過去所得替代率，是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法，在兼顧世代、永續發展的前提下，進行修正。