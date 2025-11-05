台官員大談半導體生態系移美　網轟這就是掏空

吳誠文3日下午在APEC代表團返台記者會說明和美方溝通台灣模式。（截自府方直播影片） 中評社台北11月5日電／台“國科會主委”吳誠文在APEC會議期間與美方交流，3日在返台記者會中表示與美官員談台灣模式、類科學園區相關議題。台灣提出土地、水、電、人才培育、稅負、簽證等赴美投資所需資源問題，希望美方協助，美國欣然同意。吳誠文呼應日前蕭美琴稱半導體生態系移美爭議，引發炸鍋熱議。



1.9萬追蹤的粉專“PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享”對此直呼：實錘了！整個生態系都要去美國，遠遠不只一家台積電。



網友表示“慘，整個園區搬走就沒屁用了。產業鏈從業人員都算是高知識分子”、“掏空台灣，莫此為甚，矽盾挖一塊去美國還叫矽盾膩？還不說台灣集中資源挹注扶植的半導體人才外移問題，我就問扣掉科技業尤其電子製造業，台灣還剩什麼優勢產業”、“賣台國家隊”、“自己把美國需要真的出兵保護台灣的唯一理由消除，然後說自己在保台，不愧是全國最大的詐騙集團”。



吳誠文10月29日在APEC部長級會議時與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人，就科技政策與人工智慧（AI）發展等議題進行深入交流。此外，吳與美國國務院政治事務次卿胡可心（Allison Hooker）及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷（Michael DeSombre）等人舉行雙邊會談，會晤美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）。



吳誠文表示，美國公司希望在本土建立強大AI園區時，如何整體節省成本，使用“台灣模式”會是最快速的，能最有效地節省成本。台廠供應鏈赴美投資，不能夠完全複製台灣科學園區。但在開發美國園區時，會以科學園區精神，快速整合台灣的供應鏈“國家隊”，協助美國供應鏈園區靠近台半導體製造基地，且能夠快速整合起來，如此就可以顯現更龐大的力量。



吳誠文指出，這龐大力量節省廠商成本、時間、快速提升良率，並與台台積電半導體製造可以結合，這是台灣非常獨特的自己模式。這個模式在美國政府協助之下，希望可以在美國快速擴展開來。此外，除半導體，希望可以擴展到AI伺服器、雲端資料中心、資通訊等，在半導體運用、AI運用，讓台灣有意願到美國投資的廠商，都可以同步進行赴美投資。