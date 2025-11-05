台志願役4年1.2萬人提早退伍　賠償9億元

台志願役2021至2024年提前離營比率為24.47%。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電／“立法院”預算中心4日指出，台軍方在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並且提前離營的志願士兵人數，高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額高達新台幣8億9596萬元，提前退伍人數居高不下。網友感嘆綠營整天羞辱軍人，有此結果並不意外。



依台“國防部”統計資料，2021年度軍費生畢業後任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者僅521人，但2023、2024年度提前退伍人數分別為1104人及1072人，應賠償金額分別達2億4472萬3000及2億5927萬9000元；而今年截至6月底，提前退伍人數430人，已超過2021年度人數的八成。



2021年度志願士兵招獲率仍高達105.34%，但2022至2025年度招獲率分僅88.61%、98.41%及91.1%，志願士兵招獲人數已連續未達計劃目標。



對此，網友留言表示，“三軍統帥只會跟你‘點頭’而已（指M1A2T戰車校閱）”、“有這樣的‘國防部長’，也不意外”、“正常的選擇”、“可理解心情，這政府不值得賣命”、“讓我想到遇到好多負責招募的人，都表示無奈”、“這是不是斂財手段啊……先騙人入伍，然後弄他”、“整天羞辱職業軍人，又砍福利，當然沒人想幹啊，然後一群白癡連自己國家都不承認，整天在自慰自己是日本人或美國人，搞到‘國家認同’錯亂，這樣說要和中國大陸打仗？”