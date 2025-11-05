台肥董事年領500萬元　吳音寧仍是小肥貓

吳音寧。(中評社 資料照) 中評社台北11月5日電／台肥是台灣最大肥料供應商，董事長每年薪酬最高可達1500萬元，吳音寧這次被質疑缺乏專業卻要坐領高薪，讓董座之職擦肩而過，只擔任陽春董事。但台肥董事每年還是可領新台幣100至500萬元酬金，且“行政院”中部辦公室副執行長依法可兼任，但每月支領總額不得超過2萬元，就看吳如何抉擇。



台肥公司10月31日晚間突公告，“農業部”法人董事代表由“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，也意味吳將接任台肥董座。然疑似因輿論罵翻天，台肥在3日晚間宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代“農業部”資源永續利用司司長莊老達。接著4日上午董事會，決議由張擔任董座。



根據《中時新聞網》報導，儘管吳音寧未能當上董事長，但她仍是官股董事。根據台肥財報，董事共9人，分為獨立董事、一般董事、董事長，獨立董事每年酬金100萬元以下、一般董事100萬至500萬元，董事長則高達1500萬元，而“農業部”有5名法人董事代表，因此吳擔任董事，最高可領取每年500萬元酬金。



不過，吳音寧現為“政院”中辦副執行長，若她未辭去公職，雖可兼任董事，但可領的酬金就受法規限制。根據法規，公務人員兼任政府投資或轉投資民營事業機構、捐（補）助財團法人及社團法人董事，每月支領總額不得超過2萬元，多出額度需繳回公庫，等於全年最多僅24萬元。



對於吳音寧“陣前落馬”，台大農經系前系主任兼所長徐世勳認為，“沒擔任董事長才是好事”。他指出，台肥作為台灣最大肥料供應商，業務牽涉國際原料採購、價格波動判斷及政府補貼政策，絕非簡單事務，而吳音寧過往的資歷，難以涵蓋台肥的業務及國際貿易專業。



徐世勳還提到，台肥公司最驚人也最複雜的是土地資產相當龐大，甚至有非常多筆土地坐落在台北市，因此，台肥根本就不適合由政府介入領導，應完全回歸民營，也能夠斬斷政治酬庸的可能性，讓專業人士掌管專業事項。