外媒曝林佳龍親自策劃　派員密訪北約總部

台“外交部長”林佳龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月5日電／外媒《Intelligence Online》3日報導，台“外交部長”林佳龍9月訪歐期間，台“國安會”諮詢委員徐斯儉同步造訪北約總部，向歐盟官員介紹涵蓋半導體、AI與“國防”的“SCADS”合作戰略，意圖將防務議題重新納入台歐關係。台外交人士分析，本次行程是台灣外交政策轉向的一環，由林佳龍本人親自策劃，意在推動台灣靠攏歐洲。



林佳龍9月10日啟程，依序走訪捷克布拉格、布爾諾等城市後，14、15日轉往荷蘭參與閉門會議，隨後16日又搭機前去意大利羅馬。9月下旬短暫返台後，再度前往赴波蘭出席華沙安全論壇。



據悉，徐斯儉在上述行程期間，另行率領龐大代表團遠赴位於比利時布魯塞爾的北約總部，與歐盟委員會官員會談。報導表示，此行重點在於介紹台灣和歐盟最新的“SCADS”合作戰略，囊括半導體、人工智慧、“國防”及監偵（Surveillance）四大領域。



目標讓歐洲國家重新將“國防”合作納入台歐關係，突破過去歐洲普遍迴避相關議題的慣例。報導分析，林佳龍與“外交部政務次長”吳志中是台灣親歐派的主要代表。相對於兩人的則是前“外交部長”吳釗燮與蕭美琴，後兩人主張以台美關係為主導，較不願意投入心力維護與歐洲的關係。



報導說，歐洲在1970年代後即與台灣斷絕官方關係，台歐往來長期停留部長及以下層級，且多以高度保密形式進行。同時，歐洲多數國家以往也不允許台灣外長訪問首都，以避免招來陸方不滿。



報導表示，但林佳龍自9月以來，已經陸續造訪羅馬、布拉格、華沙及巴黎等地，還順利取得當地政府同意，得以在巴黎召集台灣駐非人員會面。消息人士稱，上述會面受到陸方的密切關注。



不過，歐洲對台政策仍具敏感性。報導說，巴黎布朗利河岸博物館將在18日舉行與台北故宮合作的展覽開幕式，原定“文化部長”李遠出席，但據傳陸方外交人員提出反對。最終，台灣為避免升高外交摩擦並維持近期台歐互動成果，改由吳志中代表出席。