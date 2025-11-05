吳音寧台肥董座沒了　林佳新：賴這招很毒

針對台肥公司董事長議題，林佳新在臉書發文表示看法。(照:林佳新臉書) 中評社台北11月5日電／“農業部”10月將台肥前董座李孫榮換成“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧，引發在野批評酬庸後，台肥3日晚間再公告法人董事換人，原“農業部”代表人莊老達換成台肥總經理張滄郎，且台肥今天董事會決議，由張接任董事長。對此，曾代表中國國民黨參選台中“立委”的最強菜農林佳新認為，賴清德“這招很毒、惡劣”，因為將李孫榮換成吳音寧，只是為了安撫民進黨派系。



林佳新4日在臉書發文表示，賴清德這招就跟當初對待台灣金聯前董座呂政璋一樣，只是安撫派系，“實際上都知道外界跟內部反彈聲浪會很大，順勢再推出新人選的手段而已”。他點出，吳音寧是獨派和英系的人馬，獨派要安撫沒問題，但英系是否能？



林佳新指出，吳音寧的“行政院”中部聯合服務中心副執行長還沒坐熱，就要離開且高升，讓地方樁腳及各派系要員很無法理解，再者，台肥董事長本業雖然是管肥料，其實最大的事業是來自土地開發及相關延伸問題。



林佳新認為，真的把吳音寧丟上去董事長位置是很惡劣的事、那擺明是把吳“放在火上烤”，因為台肥的業務和複雜程度非外界能想像，尤其隨便一個經濟委員會的“立委”要求備詢，誰都難以招架，更何況是吳這麼大的目標，這些“立委”更比她還熟悉土地開發後續問題。因此他直呼，賴清德“這招真的很毒”、圖窮匕見只為了安撫派系，“老實說滿惡劣的”。