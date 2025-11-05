前三立女記者披綠袍選議員　掃街被諷檢察官

前三立女記者馬郁雯參選台北市議員文宣照。（照片：馬郁雯臉書） 中評社台北11月5日電／經常爆料檢調不利前民眾黨主席柯文哲訊息，引起爭議的前三立記者馬郁雯，4日宣布代表民進黨投入台北市中正、萬華區議員選舉。馬郁雯曾自稱“經營檢調線七年”，掃市場時被攤販大聲稱呼她“馬檢”，讓她露出尬笑，連他自家團隊麥克風手都喊“馬郁雯檢察官”。



馬郁雯現年33歲，她的男友是三立新聞台政論節目主持人李正皓。李正皓外號“田鼠哥”，列名大陸國台辦去年5月宣布將嚴懲5名台灣名嘴及其家屬之一。該名單包括，黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等。



馬郁雯獲民進黨內大咖支持，4日的掃街有新潮流系大老、前綠委段宜康陪同，引起綠營熱議。媒體人樊啟明在臉書分析馬郁雯在民進黨內的主要競爭對手，更直言“民進黨將上演女主播大戰”。



馬郁雯4日穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，前往市場掃街，向民眾熱情喊“這是我第一天宣布參選，我的新的文宣品衛生紙，然後我會再來”。



她在拜訪過程卻出現意外插曲，她向一處攤販握手示意時，攤販大喊“馬檢”，馬郁雯一時間沒聽清楚還回了“什麼”，該攤販再喊一次“馬檢”，聽清楚的馬郁雯此時尷尬地笑了出來，馬郁雯團隊人員還拿大聲公高呼“歡迎馬檢察官蒞臨”自嘲。



“政客爽”臉書粉專4日發文酸，馬郁雯過去曾說“經營檢調這條線7年”，總能從檢方那拿到消息來源，神奇的能力讓人嘆為觀止。



馬郁雯去年獨家報導，前民眾黨主席柯文哲被查扣的USB中有“小沈1500沈慶京”的紀錄，強調這是神秘帳冊，且1500就是“1500萬元”。台北地檢署主動分案調查洩密罪，9月傳喚馬郁雯到庭說明，釐清是否有公務員違反偵查不公開。



馬郁雯還在臉書宣稱，檢廉搜索柯文哲住家查扣硬碟跟USB，USB就是柯文哲記載的“神秘帳冊”，這個帳冊是Excel檔案，帳目格式如我的圖卡一樣，上頭清楚記載了沈慶京1500萬，包括集團總裁、科技業大老都入列，帳目記載非常的細膩，還包括經手人與金額。



網友則表示，“真正的黨檢媒一體”、“檢調偵察不公開，但可以公開給記者是嗎？只要經營七年以上就可以了是嗎？”、“她應該適合去當檢察官，畢竟手上都有資料”、“人到外面，身份都是自己給的”、“連她自己都覺得被叫馬檢很丟臉嗎”、“真的考驗人民的智慧了”、“萬華人：可以先不要嗎？”