誰放消息給外媒搞內鬥？林佳龍：認知作戰

台“外交部長”林佳龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月5日電（記者 鄭羿菲）外媒近日連續報導台“外交部”推展業務遭卡。中國國民黨籍“立委”馬文君5日質詢指出，近期愛沙尼亞卡關、與加拿大簽貿易協議卡關、台“外交部長”林佳龍設宴美官員缺席等3件事，很可能是有系統披露錯假訊息打擊“外交部”，林部長既然說有掌握，那放話的對象到底是誰？林佳龍則支吾其詞，不肯正面回應。



民進黨籍“立委”陳冠廷也關切相似的事，陳冠廷詢問，有心人士見不得台灣好在放消息？台灣面對挑戰已經很大，內部千萬不要再打壓外交工作，這是非常令人痛心的事。林佳龍回應，這些是認知作戰的一部分，會把個案研究好。陳冠廷感嘆道，陽光下沒有什麼是可以掩蓋的，若內部在做這些事，遲早會被曝光。



中國國民黨“立法院”黨團日前曾召開記者會，批評“賴政府”放任外交、“國安”兩系統內鬥搶功，真是“既生龍，何生燮”，影射“外交部長”林佳龍、“國安會秘書長”吳釗燮互鬥。府方則指出，相關指控多半來自錯誤訊息、脫離事實，政府團隊都朝同樣目標相互協力。



“立法院”“外交及國防委員會”5日邀“外交部長”林佳龍報告“特朗普亞洲行及‘習特會’後印太區域經濟、安全情勢對我之影響”，並備質詢。



馬文君問及，近期不斷有人在暴露我“外交部”拓展對外關係的困境，好像有意為之，包括日媒報導愛沙尼亞雖在2023年宣布接受台灣在其首都設立代表處，但已快2年了，卻仍陷入名稱僵局。不久前外媒也報導，加拿大與我已達成貿易協議，但過了幾個月也還沒辦法簽署，接著是林佳龍在紐約高檔餐廳設宴，美國高層官員無一人出席。顯然是有人不斷在餵消息、刻意披露，“外交部”有沒有查來源？



林佳龍說，有認知作戰的成分。馬文君追問，這個向外媒披露的“知情人士”，是“外交部”內人員，還是有特定人士在放消息打擊“外交部”與林佳龍？林佳龍回應，我們判斷有一波認知作戰，但每個案子的情況不太一樣。馬文君認為，認知作戰也有可能是我們內部自己製造的？林佳龍認為，比較新的發展是透過外媒，然後到台灣內部放大，有錯誤我們就澄清。



林佳龍強調，對於資訊流、對錯假訊息的分析，發現有些不正常的地方、有勢力介入，可能涉及認知作戰，但有些報導可能是誤會，如台加貿易協議等。



馬文君再追問，連續發出這些錯假訊息，“外交部”到底有沒有掌握這個打擊外交努力的特定人士？林佳龍回應，有些是台灣媒體引用外媒。馬文君問，外媒的消息來源管道有沒有掌握？林佳龍說，我們有適當掌握，甚至遊說團體我們也有掌握。



馬文君則連續數次追問，若是內部特定有心人士製造混亂，或藉此打擊林佳龍，影響外交推動，我們不能接受，“外交部”必須提出若有掌握的單位，或是誰？林佳龍則打太極說，馬委員說的是哪一間，這太多件了。



馬文君見林佳龍不鬆口，只能無奈道，模稜兩可，按照林部長的說法，顯然未來還是得持續面對這麼多的妨礙，若受到這麼多妨礙。