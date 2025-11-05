解禁運宰豬中午拍板　盧秀燕：放心有配套

台中市長盧秀燕說明豬瘟防疫情況。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）台中養豬場非洲豬瘟疫情防控進入最後階段，“農業部”今天中午將宣布是否如期在11月6日恢復豬隻運宰，國民黨籍台中市長盧秀燕今天出席應變說明記者會表示，防疫已到最後階段，能否解禁，靜候佳音，市府也已針對所有可能的情況，做好相關配套措施，無論是否解禁，先前對養豬產業的補貼等措施會持續，請大家放心。



針對非洲豬瘟疫情實施的15天禁宰禁運期能否如期解除，“農業部”表示，5日將對案場再次採檢，將視檢驗結果而定。非洲豬瘟前進應變所5日召開記者會，防疫指揮官杜文珍、台中市長盧秀燕、副市長鄭照新等人列席說明最新進展。杜文珍表示，“農業部”今天上午入場再次採檢，能否如期解禁，中午將對外宣布。



杜文珍表示，這幾天全台養豬場監測都是陰性，目前台中的案例場也都呈現好的結果，大家都在期待台灣豬肉市場恢復常態，今天檢驗後，“中央應變中心”會綜合各項情況，宣布解禁時程。



盧秀燕表示，各界期盼恢復豬隻運宰，靜待佳音，不過，今明兩天是防疫最後關鍵時刻，越到最後關頭，我們越不能放鬆，防疫一定要加緊腳步，慎重以待。台中市政府也將根據“中央”的指導，提出不同的配套措施。



盧秀燕說，市府對全面解封以及部分解封的狀況，擬定不同應對方案，以便“中央”今天中午宣布的時候，可以及時因應，包括所有市內豬肉攤商、賣場、運送豬隻的車輛等，都要加強清潔消毒。此外，市內屠宰場、屠宰設備等也要執行消毒作業，這些都在執行當中。



盧秀燕提到，對於禁止廚餘養豬的部分，可能會延長一段時間，所以先前市府所提供的相關補貼方案，會繼續運作，一直到禁制期結束為止，請相關業者放心。



盧秀燕再次感謝“中央”協助，包括杜文珍次長以及相關同仁這段時間彼此並肩作戰，非常辛苦，剩下最後2天，繼續嚴陣以待，期待迎來好消息。