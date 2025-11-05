綠委林岱樺痛批雄檢　強調選到底不噤聲

綠委林岱樺接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)民主進步黨籍“立委”林岱樺因助理費案被起訴，高雄地檢署日前聲請對她下達封口令，遭法院以範圍過廣為由駁回。林岱樺今日在“立法院”受訪時強烈批評雄檢行為違反“憲法”保障的言論自由與無罪推定原則，痛斥“有良知的人都看不下去”，並表示這不是黨派之爭，而是司法正義與人權的問題。她重申將堅持參選高雄市長，“選到底、不噤聲”。



林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件目前由高雄地院審理中。高雄地檢署日前以林岱樺多次在公開場合評論案情、恐影響審判為由，向法院聲請禁止她於選舉造勢或媒體發言時談論案情，但地院認為檢方禁言範圍過廣，裁定駁回。林岱樺今日在“立法院”接受媒體聯訪時，對雄檢的作法表達強烈不滿。



林岱樺指出，“人權不分國界、不分黨派，雄檢這樣粗暴地下封口令，違反了兩項最基本的原則──“憲法”保障的言論自由，以及無罪推定。”林岱樺痛批，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢卻對她這樣做，“這樣的法學素養，連大學生都知道不對”。她強調，法學緒論的第一堂課講的就是言論自由與無罪推定，“雄檢竟然完全違背這些最基本的法理，讓人為之震驚”。



林岱樺痛斥，雄檢的行為已讓社會公義蒙羞，“這不是政治問題，而是良知與正義的問題”。她語氣激動地表示：“有良知的人都看不下去！”並指出法院的駁回決定，代表司法仍有把關功能，也是在檢視檢方起訴品質。



被問及是否會因此影響參選高雄市長的意願，林岱樺態度堅定地說，她會“選到底”，不會因司法壓力或政治操作而退縮。對於外界關心黨內是否支持她參選，她未正面回應，只重申自己捍衛言論自由與司法正義的立場，強調“這不只是我個人的案件，而是台灣民主法治的考驗”。