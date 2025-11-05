藍綠拚公教年金　翁曉玲：蔡英文錯誤須煞車

藍委翁曉玲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月5日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案，負責排案的召委、中國國民黨“立委”翁曉玲受訪時表示，蔡英文政府當年實施錯誤的年改，不能允許錯誤年改繼續下去，要及時踩煞車，所以這兩天一定會將“公務人員退休資遣撫卹法”、“公立學校教職員退休資遣撫卹條例”修正草案送出委員會。



司法及法制委員會今、明兩天排審國民黨“立法院”黨團與國民黨籍“立委”分別提出的“停砍公教年金”修法版本，重點包括修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降等。國民黨團發出甲級動員，力求法案闖關。



翁曉玲受訪時強調，公教人員年金改革是一定要推動的，國民黨已看到蔡英文政府當時實施的年改是錯誤的，不允許讓這樣錯誤的年改繼續走下去，要及時踩煞車。她希望在今明兩天的法案逐條審查會議都能夠順利的進行，並順利出委員會，希望民進黨“立委”們體諒基層公教人員，基層現在真的很辛苦，且錯誤的年改對大環境造成很大的不利影響。



對於藍白達成共識停砍，但國民黨團主張2024年停砍，民眾黨團主張今年開始停砍，翁曉玲說，這部分要等到之後的政黨協商，再來進行更細緻的討論。今日目標是希望能把所有的相關法案、法條討論完畢，送出委員會，後續的細節和政策方向可以到時再來細談。



翁曉玲也說，在這個法案上，民眾黨基本上跟國民黨立場上、政策上一致，目前衹有小部分的地方不同，所以這部分相信最後兩黨應該是可以談出大家都能接受的決定。



至於民進黨批這是走回頭路？翁曉玲說，之前的年改才是走回頭路，就是錯誤的年改，既然是錯誤的，還要放任這樣子的年改繼續下去嗎？現在是要針對錯誤的年改，讓它及時停止，不要讓後面的影響再繼續的擴大。