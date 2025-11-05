綠委林岱樺駁“龍燮鬥”是打擊台灣隊不實謠言

綠委林岱樺受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電（記者 俞敦平）國民黨團日前召開記者會批評“賴政府”放任外交與“國安”系統內鬥，形容“既生龍，何生燮”，指台美關係陷入低谷。民主進步黨籍“立委”林岱樺今日在“立法院”受訪時駁斥此說，強調外交體系運作正常，“林佳龍與吳釗燮都是台灣的公共財”，兩人合作“一加一大於二”，呼籲外界不要以派系鬥爭的角度詮釋國家隊的外交努力。林佳龍與林岱樺均為民進黨“正國會”的成員，近來，林佳龍不只一次力挺林岱樺。



國民黨團昨開記者會批評“賴政府”放任“外交部”與“國安會”“搶功內鬥”，台美關係“零分”。對此，林岱樺今日在“立法院”受訪時駁斥，表示這樣的說法“是打擊台灣隊的不實謠言”。



林岱樺指出，“外交部長”林佳龍與“國安會秘書長”吳釗燮兩人“都是台灣的公共財”，台灣的外交處境向來艱險，本來就必須透過多元外交管道突破困境。她強調，不論是台面上或台面下、正規或非正規的外交方式，都是為了同一個國家目標，不能因為採取不同的通路，就將兩人努力解讀為不同路線。



林岱樺強調，這樣的說法不僅毫無根據，還會造成內耗，她認為以台灣的外交突破來講，兩位“部長”是一加一大於二。林岱樺呼籲外界不要被錯誤訊息誤導，應該看見外交與“國安”團隊共同為台灣走向世界所付出的努力。