藍委齊轟公廣媒體集團人事延宕　促速給交代

藍委林沛祥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”林沛祥、柯志恩與萬美玲今日接連質詢“文化部長”李遠，集中火力批評公廣集團董監事提名延宕一年未決，導致社會質疑政治盤算。多位藍委要求“文化部”與“行政院”加快提名進度，勿再讓公視人事空轉、損及公信力。李遠則承認進度落後，強調“不是政治操作”，並表示名單僅剩一兩位待確認，將盡快完成。



“立法院”教育及文化委員會5日邀請“文化部長”李遠列席報告業務概況，並備質詢。



林沛祥指出，依《公共電視法》規定，“文化部”應在董監事任期屆滿前半年啟動甄選，但至今仍無名單，讓外界懷疑政府有意讓現任董監事無限期連任、繼續掌控公廣集團。他建議可比照“中選會”模式，由“行政院”發函邀請各黨團推薦人選，以提高透明度與公信力。李遠回應，並非政治盤算，而是受徵詢人選多次婉拒，“過去審查制度爭議太多，很多人怕被攻擊”，但承諾剩餘人選將儘快定案。



柯志恩則批評，公廣集團預算龐大、治理卻乏力，指出公視觸達率下降、華視連年虧損，“最有公信力的媒體反而讓人失望”。她要求“文化部”盡速提出新董事會名單，恢復正常運作。她也質疑“文化部”近年投資AI合作計劃、TaiwanPlus新播率偏低，顯示公廣體系管理混亂。



萬美玲則延伸追問李遠先前提到“被徵詢者擔心被羞辱”的說法，認為用詞過重且不當，“嚴格審查與羞辱是兩回事”。李遠當場改口稱“應該說是痛苦而非羞辱”，並承認遴選過程艱難、但不應失焦。他同時指出，名單目前僅剩一人未定，會盡快向“行政院”提報。



多位藍委皆強調，公廣集團是公有公共媒體，延宕已影響社會信任。林沛祥認為，拖得越久，懷疑就越多。柯志恩也提醒，“這已不只是行政怠惰，而是治理危機。”



李遠最後重申，會盡快完成提名，“提出一份社會可以接受、專業且具公信力的名單”，以回應外界期待。