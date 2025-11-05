綠委批丟臉到國際　要求關閉中正紀念堂大門

綠委林宜瑾。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”教育及文化委員會上民主進步黨籍“立委”林宜瑾質詢台“文化部長”李遠時，批評中正紀念堂仍維持“仰望獨裁者”的威權格局，形同對民主的嘲諷，更“丟臉丟到國際”。她建議“文化部”在轉型落實前，暫時關閉堂體大門，以減少威權象徵與對政治受難者的傷害。李遠回應，“行政院”已明確規劃紀念堂將轉型為人權教育園區，“文化部”正分階段推動去威權化。



“立法院”教育及文化委員會5日邀請“文化部長”李遠列席報告業務概況，並備質詢。



林宜瑾指出，轉型正義是“記憶與遺忘的鬥爭”，台灣不應再用公共資源去紀念獨裁者，也不應繼續維護象徵崇拜的威權建築。



林宜瑾表示，雖然三軍儀隊已撤出中正紀念堂，但現場儀式與空間設計仍保留威權象徵，讓民眾必須“像見皇帝一樣爬上階梯仰望獨裁者”。她批評這樣的景象不僅與民主精神背道而馳，更損害台灣形象，“外國人來看我們還在緬懷獨裁者，這樣的文化外交真的丟臉丟到國際。”



林宜瑾進一步指出，中正紀念堂的大銅門高達五層樓，採油壓系統開關，每年必須進行四次維修，維護項目多達49項，包括液壓系統、鋼索與軌道等。林宜瑾質疑，為了讓民眾“開門膜拜獨裁者”而耗費人力物力，既荒謬又浪費公共資源。她建議“文化部”研議在轉型落實前，暫時關閉堂體大門，減少象徵性開關儀式對社會的負面意涵，也避免對政治受難者及其家屬造成再次傷害。



對此，“文化部長”李遠回應，“行政院”的轉型正義會報已明確設定方向，中正紀念堂未來將轉型為“歷史記憶與人權教育的民主園區”，這是“不會改變的趨勢”。他表示，“文化部”正逐步推動空間與形象的去威權化，包括展覽內容、人權主題活動及空間改造計劃，並強調會在社會能夠接受的時機，進一步調整空間使用與儀式安排。



李遠繼續補充，目前中正紀念堂內已舉辦人權電影放映、台語片專題等活動，讓“國內外”觀眾瞭解台灣民主轉型的歷程。他強調，“文化部”將持續以“記憶與教育並重”的方向推動轉型，讓中正紀念堂真正成為象徵民主、人權與歷史省思的公共空間。