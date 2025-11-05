日明潭沒陸客衝擊大　許淑華允力拚觀光

南投縣長許淑華答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月5日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣議員謝明謀今天質詢指出，他選區內的日月潭景區，過去在陸客來台時期，遊客如織，如今大不如前，希望縣府設法活絡景區觀光，建議善用公開水域舉辦龍舟競賽等活動，爭取賽會商機。國民黨籍縣長許淑華答詢表示，縣府積極推展觀光，日月潭方面已有亞洲公開水域泳賽、泳渡日月潭等，未來會持續推出多元活動，促進南投縣觀光發展。



南投縣議會5日召開縣政總質詢，議員謝明謀針對日月潭景區的觀光發展提出質詢，他表示，日月潭雖然仍是南投縣熱門的觀光景點，但隨著陸客歸零，台灣人海外旅遊興起，觀光表現下滑。他舉花蓮縣鯉魚潭每年舉辦國際龍舟競賽為例，希望縣府能夠善用日月潭穩定的公開水域辦理各式活動，爭取賽會商機。



謝明謀指出，花蓮鯉魚潭辦理國際龍舟競賽，除了吸引遊客到場觀賽，國際選手為了熟悉場地練習，還會提前入住周邊的飯店民宿，帶動許多觀光商機，這對日月潭觀光發展是一大契機，希望縣府能夠有所規劃。



許淑華答詢表示，縣府也樂意善加利用日月潭的公開水域環境，除了教學之外，也希望能夠帶動周邊經濟發展，日月潭在每年9、10月份，都會舉辦萬人泳渡、亞洲公開水域泳賽，都是利用日月潭的水性，促進賽會商機。不過，日月潭屬於高山湖泊，辦理水域活動還要視季節及水情，後續能否再增加定期性的水域活動，要請有關單位進一步評估。