台官方：不讓淘寶在台合法落地經營

台“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月5日電（記者 張穎齊）台中爆發非洲豬瘟，民進黨將矛頭指向可能是大陸電商平台“淘寶”及“拼多多”的肉製品流入台灣。台“經濟部長”龔明鑫5日表示，政府不會讓淘寶在台合法落地經營，目前淘寶透過香港資在台設分公司，僅能以傳單宣傳或上傳廣告，不得有前台交易網站或在台落地營運。



“立法院”5日經濟委員會質詢中，民進黨籍“立委”邱議瑩關切大陸電商平台“淘寶”及“拼多多”，質疑淘寶就是陸資，透過香港資繞道設立台灣分公司、實際從事電商活動，是否違反相關法令？如何防範、禁止？



龔明鑫指出，香港資的淘寶台灣分公司幾乎沒有營業額，僅有少量宣傳活動，但“經濟部”不會開放淘寶以任何形式在台經營電商，若查有違規，將立即取消資格。“經濟部”已與“數位發展部”等相關部會研議，討論如何管理這類“未在台落地卻又違法經營”的跨境電商，建立更完善的法律規範與稽查機制。



邱議瑩質詢時批評，淘寶雖以香港公司名義設立分公司，實際仍為大陸阿里巴巴集團旗下事業體，“是拐了一個彎來台”，在未具備營業資格下仍進行交易活動，政府應正視法律漏洞。她並點名“拼多多”等陸資平台同樣鑽法律空隙，進口郵包中甚至夾帶豬肉乾、香腸等高風險產品，恐成非洲豬瘟防疫破口。



此外，邱議瑩也提到，台灣在推動能源轉型與淨零政策過程中，面臨境外假訊息干擾，社群上頻傳電廠爆炸、限電危機、光電汙染等內容，恐影響政策信任度。



龔明鑫回應，有關謠言目前主要依《社會秩序維護法》處理，後續將再與相關部會協調，研究更完善的因應方式。