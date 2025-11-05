江啟臣：習特關係好　台灣要更多深入解讀

“立法院副院長”江啟臣受訪。（截自“POP大國民”YouTube直播畫面) 中評社台北11月5日電／針對美國總統特朗普預告明年4月訪問中國，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣昨天受訪表示，兩人所謂的“下回再談”，很大的意義就是告訴大家，中美之間的關係是已經上升到領導人之間可以直接溝通解決，這是台灣要特別小心的地方，因為他們關係好到這種地步，我們看待他們這種好朋友關係，。



江啟臣４日接受廣播節目《POP大國民》專訪指出美中關係的變化太大了！習特會確立幾件事情，二人之間的關係是好的，是可以溝通、談定事情的，不需要其他人的干擾，也不用太去關心其他國家的想法，。



江啟臣表示，所謂的下回再談，很大的意義就是告訴大家，中美之間的關係已經上升到領導人之間可以直接溝通解決，就不是事務官或者是部長都談不好的事情，而是這兩個國家的領袖見面可以解決很多事情。



對於10月30日在韓國舉行的習特會沒有談台灣議題，江啟臣指出，隔天他們的國防部長恢復軍事對話管道，說是史上最好的美中關係，但有談到台灣。某種程度上透露很多的訊息出來，尤其是在美中關係經過一年的磨合之後，習特現階段是各取所需，因為都有內部的問題，所以都是先滿足內部需要，各自回去處理自己內部的事，下回再談。



針對民進黨政府一直講台美史上關係最好，江啟臣表示，其實應該可以拿來跟蔡政府的時候比，蔡政府時代，蔡英文、“國安會”跟“外交部”三邊關係是很密切，很多事情對外應該都是蠻一致的，尤其對美。現階段先不要談說有沒有不一樣，但起碼好像比較少看到一致性的動作。



針對美國在台協會主席羅森伯格卸任之後至今沒有補人，透露什麼訊息？江啟臣指出，意思就是有沒有在台協會主席沒有差嘛！這會讓我們擔心台美之間的溝通管道到底是要繞到哪裡去，還是永遠沒辦法直達到特朗普的耳朵？



江啟臣強調，從很多表面問題檢視，有些人解讀說不提台灣不是壞事，那照理說賴清德出訪不應該出事(指無法過境美國本土)。



江啟臣提到，台美關稅談判聽起來是有進度，賴清德預告好多回了。可是習特會結束了，甚至特朗普面對一兆美元關稅案的官司也在進行變化當中。這個官司進到12月是特朗普最急迫的時候，如果台美關稅談判還是沒有結論，那就代表台灣在特朗普的決策當中的重要性會被打問號，台灣好像不影響他的決策。