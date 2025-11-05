綠委促為年改立場轉彎道歉　黃國昌反嗆

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月5日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案，台灣民眾黨昨表態贊同，讓綠營批評該黨主席黃國昌和過去堅持年金改革的立場不同，應該道歉。對此，黃國昌今天受訪時說，民進黨完全不看法案的內容，持續散播假訊息，持續造謠抹紅抹黑，這就是他們討論公共政策的態度。



黃國昌說，年改6年已調降9%，當初在通過這個年改方案的時候，民進黨政府好像沒有仔細的看法條的內容，每4年就要檢討一次，但現在已過了8年，必須好好停下腳步來檢討，還要再繼續砍下去嗎？



黃國昌強調，民進黨過去這段時間，針對公共政策不願意好好理性的討論，一天到晚就用抹黑貼標籤的方式來進行公共事務的討論，過去這一年多，已經完全失效了。



他舉例說，民眾黨所推動的台灣內部移轉投票，那是涉及到台澎金馬境內的年輕人，不用花時間、不用請假、不用花錢返鄉投票，是在促進公民權。這個移轉投票，民進黨早就知道和大陸介選一點關係也沒有，但從上周末開始卻不斷持續抹紅，說這是讓大陸介選，在弱化台灣人的投票權，民進黨完全不看法案內容，持續散播假訊息，持續造謠抹紅抹黑，這就是他們討論公共政策的態度。



黃國昌表示，這次有關於年金改革，問題也一樣，民眾黨早就說過了，年金改革不會走回頭路。過去這段時間，6年中，每一年按照民進黨“立委”當初的提案是加速調降，每一年從降1% 降到1.5%，現在已經調降9%了，這對現在公務人員，不管是投入的意願、教學的場域所造成的負面衝擊，以及最近幾年來物價不斷攀升，對退休的人員所造成生活上的負擔跟衝擊，依照法律的規定，本來就應該要重新檢討。