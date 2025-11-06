高忠德：台灣軍費提高但軍隊無戰力是警訊

無黨籍高雄市議員高忠德，擔任過陸軍士官長，且是特戰部隊的狙擊手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月6日電（記者 蔣繼平）台灣軍隊4年有1.2萬人寧可賠錢提前退伍成為警訊。曾擔任陸軍士官長的無黨籍高雄市議員高忠德向中評社表示，這與軍中的士官制度不好、且將多兵少有關，他認為乾脆用錢管理，朝向高薪、專業化。他也擔憂台灣被美方要求提高軍費，卻沒有足夠軍人，整體精神戰力差，這都是危機。



高忠德，1972年生，高雄人，無黨籍高雄市議員，加入民進黨團運作，選區在高雄市議員第14選區（桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民）。



高忠德過去是軍人，擔任過陸軍士官長，且是特戰部隊的狙擊手。



“立法院”預算中心4日指出，台軍方在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並且提前離營的志願士兵人數，高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額高達新台幣8億9596萬元，提前退伍人數居高不下。



對此，高忠德表示，第一是將官越來越多，譬如，以正常來講，上校的比率應該是8百分之1，現在是2百分之1，上校太多了。在台灣軍隊裡一旦執行政策，大家都是指揮官，什麼都沒辦法做，這是一個大問題。



高忠德表示，第二是制度不好，精進士官制度沒有落實，變成士官沒有前途，再加上沒有尊嚴，在軍中當幹部做的卻是一個阿兵哥在做的事，那就是當工人而已。所以是制度限縮這些人在軍中長期發展保障。