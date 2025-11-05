台閃兵藝人獲三金　藍綠委同聲要求官方檢討

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月5日電(記者 俞敦平)台灣近日多名曾獲三金獎藝人涉閃兵，台“文化部長”李遠今日赴“立法院”教育及文化委員會報告並備詢時，朝野“立委”罕見立場一致。民主進步黨籍“立委”林楚茵要求檢討三金評選與給獎制度，主張將服兵役義務納入資格審查。中國國民黨籍“立委”葛如鈞亦表態支持，強調“公民義務不分黨派”。李遠回應，“文化部”正研議是否在三金規章中增列法律與社會責任條款，將參考國際獎項經驗尋求平衡。



“立法院”教育及文化委員會5日邀請“文化部長”李遠列席報告業務概況，並備質詢。



近月台灣閃兵風波持續延燒，多名藝人被爆涉規避兵役，其中不少人曾入圍或獲得金曲、金鐘、金馬等“三金”獎項。社會輿論質疑，若未盡公民義務仍可享受政府頒發的榮譽，將損及公信與公平。“文化部”強調三金獎以作品表現為評審主軸，但已啟動研議，是否需在資格審中納入“兵役義務”等社會責任條件。



在閃兵藝人中，Lollipop棒棒堂成員小杰今年金鐘60拿下最佳實境節目主持人獎；陳柏霖也曾獲金鐘獎戲劇節目男主角獎。Energy張書偉則是曾入圍金鐘獎最佳男主角，而Energy也在今年金曲獎獲得最佳演唱組合以及年度歌曲。



林楚茵質詢時指出，服兵役與納稅同為國民義務，若政府資助或表彰的藝人未履行義務，等於對守法青年“打臉”。她建議“文化部”與三金主辦單位及“國防部”協商，檢討遴選與獎勵辦法，在2026年度頒獎前提出具體修正方向。



葛如鈞也關心此議題，質疑“文化部”對閃兵事件立場曖昧，呼籲應“以尊重作品為前提、以社會責任為底線”，不能讓三金淪為“道德真空”。他指出，目前三金僅針對著作權爭議會撤獎，應檢討是否增列其他法律與社會倫理因素。他更提醒，若對閃兵撤獎卻對更嚴重罪行無動於衷，恐導致標準失衡，呼籲“文化部”儘速提出統一準則。



李遠回應表示，目前相關單位正研議是否於三金評選規章中增訂“法律及社會責任”條款，將參考國際獎項經驗，並召集業界代表討論。他強調，“文化部”會尊重專業評審機制，但也理解社會觀感的重要，會持續尋求平衡。



這起三金與兵役議題，讓藍綠“立委”罕見同聲。朝野“立委”皆認為，三金代表台灣文化最高榮譽，應兼顧專業與公義，“得獎不應成為逃避義務的遮羞布”，呼籲“文化部”在制度上給社會一個交代。