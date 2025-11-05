綠委吳思瑤喊公教年改要繼續　羅智強轟冷血

藍委羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月5日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案，藍白立場一致贊同，綠營則反對到底，雙邊展開一番唇槍舌戰。



其中，民進黨“立委”吳思瑤說，年改已有正向成效，民進黨團不贊成在野“立委”所提修法版本，如果通過國民黨“立委”的提案，會造成三大不公平，造成更劇烈的不正義。



但吳思瑤才講完，隨後發言的中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強就痛批她的發言冷血，過去沒有優秀的專業認真文官，哪來的10大建設與科學園區，民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，停砍所得替代率才是真改革。



“立法院”司法及法制委員會今、明兩天排審國民黨團、“立委”所提公務人員退休資遣撫卹法修法版本，共有26個版本。重點包括修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降等。國民黨團發出甲級動員令，力求法案審查完成送出委員會。



朝野進行討論時意見分歧、針鋒相對。吳思瑤說，如果通過國民黨“立委”的提案，會造成3大不公平，首先是“重退休、輕現職”，目前公務員退休所得幾乎等於現職公務員薪資七成，造成不上工就同酬的情況；第二，“重公教、輕勞工”，造成跨職業間的不平等；第三，假使停砍年金，基金缺口恐愈來愈大，最終由政府負擔、轉嫁到全體納稅人承擔基金缺口。