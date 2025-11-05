陳麗娜看鄭麗文　戰將型主席需要被熟悉

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文近期發言引發熱議，國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，她認為現在是新主席上任的轉換階段，從個人發言到代表整個黨，以及戰將型的主席樣態需要被熟悉，黨內會有各種建言，都是給鄭麗文的參考，也都是必經的過程。



陳麗娜，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，夫婿楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



國民黨籍台南市議員蔡育輝4日喊話，建議鄭麗文“不要太嘴秋”，應該往中間靠攏，符合主流民意，否則若明年縣市長選舉失利，就得下台負責。盧系藍委黃健豪也呼籲，鄭麗文剛上任，首要任務是傾聽地方民意並整合共識，找回中道立場。



對於黨內有這些聲音出現，陳麗娜表示，主要是鄭麗文已經不是代表個人，而是代表整個國民黨，所以比較重要的論述，可以經過內部討論再來發言，會比較恰當。而若個人發言有被討論比較不適當的部分，都可以給鄭麗文當做參考，因為身分的轉換也不是一下子就會很順暢。



陳麗娜表示，其實越高位者，通常都是越謹言慎行，話少、但話有力，這是重要的。上任後慢慢回歸黨的觀點，畢竟身分是黨主席，在轉換的階段點，就是多加思考，把說話的部分更謹言慎行一點。



是否真的會嚇跑中間選民嗎？



陳麗娜表示，還不至於一句話或一段話就被嚇跑，主要是國民黨內對兩岸關係、對共產黨的看法是很固定的，不要存有一絲僥倖心理，畢竟台灣民眾對被“併吞”一直存有警覺心，且國共戰爭歷史也沒有距離很久，這都是歷史教訓不能忘，兩岸關係維持和平很重要。