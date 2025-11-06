張福昌：李在明不會同意駐韓美軍協防台灣

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）美國戰爭部長赫格塞斯表達，駐韓美軍的運用應該還要尋求“彈性”。淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，駐韓美軍要將任務更具彈性，需要韓國政府同意，若是收集情報、建立無人機基地等，確實有可能，但若要擴及協防台灣，那就是另一碼事，韓國總統李在明肯定不同意。中美兩大國不會開戰，不至於走到駐韓美軍協防台灣這一步。



張福昌說，美國總統特朗普對台政策一向搖擺不定，延宕交付66架F-16V戰機也代表特朗普並不那麼注重台灣的利益，台美關係其實很脆弱。習特會未提台灣，是中美刻意邊緣化，某種程度上而言，特朗普未替台灣說話，是拋棄、出賣台灣了。



中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）10月30日於韓國釜山進行1小時40分鐘的會晤，中美雙方並未提到台灣議題。前美國國安顧問波頓（John Bolton）撰文指出，“特朗普和習近平對台灣問題的沈默不是金”。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、中華國土安全研究協會副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，他認同波頓的說法，在中美元首會面這麼重要的場合，台灣問題沒有被提及，是一件很悲哀的事，平常政府說台美關係堅若磐石，但特朗普卻沒有為台灣說話，某種程度上來說是拋棄、出賣台灣了。特朗普原先把台灣當作棋子，一直賣武器給我們壯大“國防”實力，讓美國有更大的底氣與中國大陸叫板，而現在特朗普顯然更在意的是緩和中美關係。



張福昌說，這種重大的國際會議，事先一定經過諸多雙方官員確認議程，顯然是雙方蓄意把台灣問題邊緣化，而特朗普在會前低調表達“不想製造任何複雜局面”，也代表雙方都有默契不碰這個燙手山芋。他認為不提台灣是中方的要求，大陸一直在國際上主張“一中原則”，美方不提就等於是默認了。中美在台灣問題上意見雖分歧，但特朗普顯然想創造一個中美和緩氛圍。有一條無法忽視的定律，當中美關係越和緩、越友好，台灣就越會被犧牲。



習特會前，特朗普政府曾暫停約4億美元的對台軍售，面對記者問及任內會否改變對台立場?特朗普回應“不想製造任何複雜局面”，而在習特會後，特朗普向媒體表達習特會沒有提到台灣，後續也提及，“中方保證在我任內不攻台”、“習近平知道動武後果”。如何觀察特朗普對台立場？