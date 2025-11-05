被質疑選台北市長沒經驗　吳怡農舉3人反駁

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長提名。（照:《POP撞新聞》提供） 中評社台北11月5日電／壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取民進黨2026台北市長選舉提名，但外界質疑他不曾勝選、也無任公職經驗，連地方議員也對他充滿疑問。吳怡農5日表示，蔡英文也未曾勝選、前台北市長柯文哲參選市長前也未擔任過公職，就連蔣萬安參選市長前也只擔任過“立委”，人民支持的是主張，自己會像領頭雁而非母雞，帶領大家飛得更遠。



吳怡農日前已向民進黨遞出參選台北市長意願書。由於國民黨籍台北市長蔣萬安將尋求連任，勝算高，目前並無其它民進黨員遞出意願書爭取參選台北市長。



吳怡農今天接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，民進黨內的最高原則就是透過初選的公平競爭，找出最有影響力與民意基礎的人。



吳怡農提到，過去5年成立壯闊台灣聯盟，每天在做的就是在跑基層、經營基層，5年下來已在全台各地已經訓練超過2.7萬人，而這些年下來透過在基層的努力，已經跟全台超過600個組織跟單位有合作，這個成績若不經營基層不可能做到。



吳怡農認為，勤跑基層不是只跑里長跟樁腳，地方的志工、家庭也都是很重要的基層，自己若參選不會將自己視為“母雞”，議員都是憑自己的實力參選，為何要被視為“小雞”，這不僅對議員不尊重，也彷彿他們的成就跟母雞的領導有關，雙方關係應該是團隊，而自己是領頭雁，帶領團隊破風前行，若自己提出的施政藍圖、主張以及願景能夠爭取民眾以及議員們的支持，才有機會形成一個政治力量，相信議員也會一起加入。