王世堅挺吳怡農戰台北　他有年輕支持者

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月5日電（記者 張穎齊）2026台北市長選舉，僅有壯闊台灣發起人吳怡農遞交參選意願書。民進黨“立委”、中常委王世堅5日表示，吳怡農具備青年才俊、年輕人支持的特質、長期耕耘基層，是非常適合的人選，若黨中央提名他，自己也是會全力支持。



2026縣市長選舉，民進黨繳交參選意願書期限已過，台北市只有吳怡農一人。但被點名者也眾多，包括王世堅、民進黨秘書長徐國勇、前秘書長林右昌、“行政院副院長”鄭麗君、綠委莊瑞雄、吳思瑤、沈伯洋、前綠委高嘉瑜、陸委會副主委梁文傑、社會民主黨籍台北市議員苗博雅等。



王世堅表示，民進黨人才濟濟，無論是徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜等人，皆具競爭力，最終會推出最強候選人，而吳怡農過去歷經選舉失利，但反而更激勵其心志，歷練後的成熟與堅定是加分項，政治人物的挫敗是養分，就像賴清德在參選2024前也歷經多次挑戰，這都能磨練出更強的決心。



記者問，王世堅會覺得民進黨年輕人支持度變差嗎？因王世堅近期在“立法院”質詢痛斥新青安政策亂象，忽略首購族、年齡、收入，還有批判死刑朝向廢除很誇張。王世堅近日台北科技大學拿到管理學名譽博士學位，唱了《沒出息》而受到廣大年輕人歡迎。



王世堅笑說，不會，新青安政策出發點良善，是蔡英文時期就提出，民進黨提出補助私立大學學雜費，但新青安執行上確實應修正，沒有限制年齡與收入，50、60歲還能用新青安，確實有問題。自己在“立法院”監督政策執行是天職，批評是為了讓政策更合理，並非否定政府努力，民進黨仍是最關心年輕人需求的政黨，賴清德也是有執行。



媒體問，民進黨籍台北市議員簡舒培質疑吳怡農選輸“立委”後未經營基層與議員互動不足？王世堅回應，簡舒培表現也很好，有意見是好事，黨內每位同仁都有發言空間，大家都是為了讓民進黨推出最強人選。

