公視董座難產　柯志恩：綠不放手50億資源

針對公廣集團董監事名單一直延宕，藍委柯志恩在臉書發文提出質疑。(照:柯志恩臉書) 中評社台北11月5日電／公共電視董事會任期已在5月31日屆滿，新任董監事名單還沒有譜。“文化部長”李遠今天在“立法院”答詢時表示，甄選作業自去年11月啟動，至今仍未產出完整名單，也強調延宕並沒有政治盤算。中國國民黨籍“立委”柯志恩則指出，名單難產應是卡在公視新董事長由誰接任，因為公廣集團掌握約50億資源，以民進黨對媒體掌控的慣性，怎可能輕易放手？



公共電視董事長胡元輝5日透過臉書發布聲明，呼籲公視董事會換屆改組作業能儘快進行，以利公視基金會各項業務在制度化的軌道上順利推進。



公視董事任期屆滿近半年，迄今卻未提出下一屆的董事提名名單。“文化部長”李遠今赴“立院”進行業務報告，多位“立委”質詢此一議題。李遠對於提名的延宕道歉，表示提名名單目前只差1個，“這1個就躺了很久”。



柯志恩今天在臉書發文指出，按照規定，公視董監事屆滿6個月前要提出，也就是說去年12月就要送出名單，但“文化部”聲稱“被徵詢人都婉拒”，柯認為是推卸之詞，外傳名單難產就是卡在公視新董事長由誰接任，“此因公廣集團掌握約50億資源，以民進黨對媒體掌控的慣性，怎可能輕易放手？”



柯志恩更懷疑，公視資源雄厚但做出什麼成績？“審計部”的資料顯示，華視累積虧達35.4億、公視觸達率呈現下降趨勢，且共同投資3000萬元成立新創AI公司，據了解進度不順，證明她提出的質疑：“華視經營不善、有何餘力再搞非專業領域的新創公司？公視誇口‘3年後損益平衡’根本過度樂觀”。



柯志恩好奇，公共媒體結合成立AI Chatbot的目的為何？是否有效益評估，而雙方的權利義務又是什麼？有媒體人憂心此案若成，等於大開公廣集團資料庫的大門，無數珍貴影音資料，恐無聲無息落入合作廠商的硬碟中，“文化部”不應該坐視不管。



柯志恩強調，AI是趨勢，但不是用來判斷真假，而是協助整理與分析資料（新聞、文章）。如今有公共媒體做聊天機器人，是否為公媒的本業？尤其資料如果只有公媒一種聲音，機器人給的資訊絕對只剩“官方說法”。