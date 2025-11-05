賴強勢主導縣市長提名？民進黨斥假新聞

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月5日電（記者 張穎齊）針對有媒體報導指稱“2026民進黨縣市長提名由賴清德強勢主導、選對會淪為過場跑流程”，民進黨發言人吳崢5日斥該報導為假新聞、惡意抹黑栽贓，強調民進黨初選作業由選對會主責，全程依公平、公開、公正原則辦理，絕無黨主席賴清德強力介入或架空選對會情事。



民進黨5日中常會，專案報告“不放棄任何一個孩子：為逆境兒少找回家的路”由更生少年關懷協會資源輔導中心主任陳彥君演講。中常會後緊接著進行2026選舉對策委員會會議。



吳崢在中常會後出席記者會轉述賴清德說法，指出明年將提名最優秀的縣市長人選，台南市、高雄市與嘉義縣的初選登記期程為11月10日至14日，鼓勵有意參選的同志踴躍投入。



吳崢轉述賴清德致詞時三點提醒：第一，參選同志須扛起民進黨“清廉、勤政、愛鄉土”的核心價值，不得損害黨形象；第二，必須尊重民主法治精神，不得以任何手段影響公平競爭；第三，初選應以政策為本、提出地方福祉願景，而非相互攻擊。



針對媒體報導賴清德在台南、高雄初選已有力挺的人選，眾人皆知，吳崢強調，選對會訂出初選時程，絕對公平、公開、公正，說賴清德強力介入、架空選對會這種惡意的假消息與新聞，民進黨嚴正說明。



至於民進黨中央原訂7日由壯闊台灣聯盟發起人吳怡農在黨部舉辦民防應變課程卻臨時取消，是否與吳宣布參選台北市長有關？



吳崢回應，依黨秘書長徐國勇指示，為確保全台選務公平公正，黨務主管三令五申相關活動應避免與初選時程交疊，這是維持選務中立的必要措施。



另外，對於中國國民黨籍“立委”許宇甄批評“中選會”前主委李進勇卸任即恢復民進黨籍，吳崢表示，依《民進黨員管理辦法》第7條規定，擔任司法人員、監察人員、考試人員期間須暫時註銷黨籍，卸任後自動恢復，程序完全合法，許宇甄顯然是對民進黨制度不瞭解、穿鑿附會。