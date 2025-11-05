游盈隆：林岱樺造勢驚天一哭　聰明之舉

有關林岱樺11月1日的造勢活動，游盈隆受訪提出看法。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北11月5日電／爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的“立委”林岱樺，1日前進岡山舉辦首場“三山造勢”大型晚會，主辦單位宣稱湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊“拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，給高雄人一個公道”。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今天受訪指出，林岱樺已經豁出去，且她把8個月委屈、苦楚全部訴諸群眾，她這“驚天一哭”，是聰明之舉。



游盈隆今天在網路節目《中午來開匯》中談到綠委林岱樺岡山造勢活動，他說，林岱樺已經豁出去，把想講的話講出來，她的出現是非常讓人驚訝，因為過去8個月幾乎消失在公眾眼前，就這件事情來講，她出來把8個月委屈、苦楚全部訴諸群眾，這是聰明之舉，因為只能夠從人民得到公道，那天真的是“驚天一哭”，喊出“天公伯啊…”，且在地經營部分，林在選區“足足25年”，地方扎根之深，講話也非常直率、帶南部調性。



有關林岱樺11月1日的造勢活動，游盈隆形容，“好像是孟姜女哭倒萬里長城”那樣的“態勢”，此舉會打動人心。他並提到，民進黨內的廉政會也沒有對林岱樺做出處分，也沒有下結論，基本意思就是“我們（黨）知道了”，所以林沒有被黨祭出黨紀，那她可以繼續選舉、去打初選。



游盈隆指出，岡山還不是林岱樺的大本營，鳳山才是，是從她父親時代延續，鳳山至少還能有超過5萬人的場面。他也推測，如果林最後一旦被提名，民進黨就是全面挺，“不然要挺國民黨柯志恩嗎？沒有意義，是不可能的事情”。