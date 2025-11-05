台海軍陸戰隊昨於高雄實彈射擊　導入TAK

台海軍陸戰隊指揮部4日實施“2025年下半年作戰計劃演練實彈射擊”。（照片：台《軍聞社》） 中評社高雄11月5日電／台軍方為強化灘岸防護作戰能量，海軍陸戰隊指揮部4日於高雄左營實施“2025年下半年作戰計劃演練實彈射擊”。並統合防空警衛群等6單位展現聯戰能力。值得注意的是，亦導入部隊覺知應用套件（TAK），打造共同作戰圖像。



TAK套件於陸軍近期在花蓮光復鄉救災時首度曝光，這套系統最初為軍事用途設計，有助提升作戰環境感知、情資交換或指揮鏈簡化，給予指揮層級如同“上帝視角”的圖資，迅速掌握部隊規模、地點及動向，可設定的最小單位為排級，也應用於陸軍“陸勝一號”操演；由於其開源特性逐漸應用於民間，尤其適用救災時高度依賴位置資訊共享與跨單位協調的情境。



根據《軍聞社》5日報導，為強化灘岸防護作戰能量，海軍陸戰隊指揮部昨天實施“2025年下半年作戰計劃演練實彈射擊”，演練依敵情威脅及敵可能行動，檢驗指管通聯、火力協調、目獲傳遞、ICS通信系統整合、後勤保修及指揮參謀作業程序，並統合防空警衛群等6個單位，共同執行狀況處置及實彈射擊操演，展現聯合作戰能力，檢驗單位戰備訓練成果。



《軍聞社》說明，這次演練區分“常態危機處理”、“備戰部署”、“聯合反登陸”及“濱海暨灘岸戰鬥”等不同作戰階段，射擊包含105榴彈砲、40榴彈槍、20機砲、T74機槍等10項輕重兵器，並結合監偵型無人機，完成目標獲取與實彈射擊流程，增進官兵實彈射擊及指管作業效能。