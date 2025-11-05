蘇起：台灣須與北京對話才能安渡2028

蘇起。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電／台灣前國安會祕書長蘇起5日參加遠見高峰會，談台灣各黨應共同面對“百年未見的變局”，呼籲台灣各黨實應少想2026或2028，認真討論如何共同面對“百年未見的變局”，協力開展與北京對話，才能安然過渡到2028。對台灣而言，兩岸對話結果一定比美中交易更好，也更有尊嚴。如不“和”以自救，“變局”即將成為“殘局”，靜等自己被兩強收拾。



根據《中時新聞網》報導，蘇起指出，相對於各國領導人頻頻呼籲重視國際變局，賴清德在雙十慶典“變局中奮起”的講話卻只談“奮起”，不談“變局”，令人遺憾。竊以為，今天台灣的變局絕對是政府遷台七十六年以來所僅見，民眾必須認真面對。



蘇起談第一個變局，西太平洋的美中軍力對比已明顯向中國大陸傾斜。美國軍事實力表面仍居全球第一，但因備多力分，年久失修，在西太平洋已失去相對優勢，當前許多作為只是掩飾而已。



第二個變局是美國總統特朗普引爆全球政治大地震，離震央越近（如歐亞盟國）所受衝擊越大，越遠（如中國大陸）則越安全。台灣雖遠猶近，且因百分百投靠美國，只能聽命全力配合。美國正等特朗普拍板全球戰略是否轉向“收縮”，不再維持全球霸權。



蘇起認為，美國對台政策由2024年前的“抗中保台”滑向“軟抗中、不保台”。盟國離心離德，如“台灣有事”，各國響應的意願與力度必然降低。



第三個變局則是美台不再有共同價值與利益。蘇起指出，特朗普及MAGA人士本就認為台灣不是美國的核心利益所在。特朗普有著名的“筆尖”說。特朗普一切以自己及本國利益優先，視台灣為“負債”，而非“資產”，不願犧牲美國軍人來保台，反而加緊虹吸台積電及相關產業，以免拖累美國。

