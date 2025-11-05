台灣健保財務吃緊　瞄準股票族、包租公

台“衛福部長”石崇良。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電／台灣的健康保險財務緊繃，“衛福部”積極開闢財源。台“衛福部長”石崇良受訪表示，為避免拆單規避補充保費，未來將修法導入結算制，優先從利息、股利、租金做起，加總超過新台幣2萬元就得繳。獎金方面，則從薪資的4倍以上，改為最低工資的4倍以上就開徵，也就是獎金11萬8000元以上就得繳補充保費。另單筆扣繳上限，則從1000萬升至5000萬。



社保司初估，結算制、獎金的改革預估分別影響480萬人、200多萬人，分別增加100～200億、70～80億收入，而上限調高則影響高所得者約1000人，將新增6億健保收入。



台灣的健康保險制度，除了從薪資扣取保費，也針對超過2萬元的股息等收入，收取2.11%補充保費。



《中國時報》5日刊出台“衛福部長”石崇良的訪問。石指出，目前民眾若將利息或股利拆單，每筆控制在2萬元以下，即可避繳補充保費，導致稅基流失。未來導入年度結算後，將優先從利息、股利、租金收入著手，避免拆單規避，並同步調高補充保費扣繳上限，從現行1000萬元提高至5000萬元。



社保司代理司長陳真慧表示，未來《健保法》修法方向是針對6種收入來源中的租金、利息、股利進行結算，起徵點為2萬，這部分影響人數最多，約480萬人，可為健保帶來100～200億的收入。相對地，行政成本也會增加，有好有壞，後續都會進一步評估。



針對獎金，現行補充保費的收取標準，為個人投保金額的4倍，導致健保收不到薪水較高者的補充保費。陳真慧舉例，假設一個人賺4萬，獎金要超過16萬才會被收，但未來將標準下修至最低工資的4倍。以明年為例，最低工資為2萬9500元，4倍就是11萬8000元，未來超過這個標準者都會被收補充保費，預估影響200多萬人，增加70～80億的健保收入。



另在單筆扣繳上限方面，現行為1000萬元，未來也會調高至5000萬。陳真慧表示，這部分影響的是高所得者，人數約1000人，預計為健保帶來6億的收入。未來“衛福部”將對外界進行溝通，預估明年啟動修法，希望在2027年上路。