民進黨拍板　徵召蘇巧慧選新北市長

民進黨將徵召綠委蘇巧慧參選2026新北市長。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電（記者 張穎齊）民進黨5日下午舉行2026選舉對策委員會會議，黨發言人吳崢會後轉述宣布，選對會委員一致決議建議中執會徵召民進黨籍“立委”蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長選舉。具體徵召與提名程序將送交中執會於本月下旬確認後續作業。



另據悉，苗栗縣長、雲林縣長人選，有很高機率將徵召提名陳品安、劉建國，但吳崢強調尚在討論中。



2026將舉行九合一大選，新北市長人選方面，民進黨拍板前“行政院長”蘇貞昌女兒、綠委兼新北市黨部主委蘇巧慧。中國國民黨被點名者有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、國民黨籍“立委”洪孟楷，台灣民眾黨則為主席兼黨團總召黃國昌。



據瞭解，10月下旬的中執會談新北市長人選，並未提前民進黨秘書長林右昌，而除蘇巧慧外，也沒有其他人遞交新北市長參選意向書。



另有消息指出，去年甫加入民進黨的苗栗縣議員陳品安，可能代表民進黨角逐苗栗縣長；雲林縣方面，綠委劉建國也被視為黨內強棒，據悉陳品安、劉建國可望被徵召提名。不過吳崢對此回應，一切仍在討論階段。



彰化縣長提名方面，黨內規劃進行非正式內參民調對比，目前仍在協調，時程尚未確定。參與角逐者包括“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、遭“正國會”除名的前彰化市長邱建富，以及現任彰化市長林世賢等4人。



台北市長部分，目前僅有壯闊台灣聯盟發起人吳怡農正式遞交參選意向書，黨中央仍在盤點人選。