美深化日韓軍事合作　周世雄：遠水難救近火

台灣史記文化出版社社長周世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月6日電（記者 方敬為）針對美國擴大在東亞戰略布局，向日本、韓國提出深化軍事合作，台灣史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，美國此舉表面上看似“鬆綁軍權”，投日韓之所好，實際上則反映美國在東亞的戰略干預已力有未逮，遠水救不了近火，要日韓自行承擔安全責任，同時日韓卻要增加軍費支出，上繳更多保護費，換言之，日韓要付出更多，但美國能提供的安保卻在後退。



周世雄認為，日本、韓國也不是傻瓜，縱使在軍事安全方面，得到美國口頭承諾，實際運作上仍會相當小心，從地緣政治的角度來看，美國的舉措就是要日韓擔任代理人，肩負起在東亞區域制衡中國的戰略角色，可是美國本身卻是戰略收縮，顯示美方對中國軍事實力確有忌憚，日韓自然也不會冒進，可以從今年APEC大會中日韓領袖的互動中看出端倪。



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授。史記文化在台灣境內出版一系列中華文化、中華史觀相關書籍。



美國總統特朗普上月底訪問東京與日本首相高市早苗會晤，稱兩國是“最強盟友”，並拋出強化美日軍事同盟，同時批准擴大對日軍售；隨後，美國戰爭部長赫格賽斯於11月3日訪問韓國，拋出“重塑駐韓美軍角色”，計畫讓駐韓美軍的角色更具彈性，以應對更廣泛的區域威脅，更有美國官員透露可能納入“保衛台灣”，並討論鬆綁戰時作戰指揮權等議題。



分析美國舉措，周世雄表示，美國表面上是強化在東亞的軍事部署，給予日韓進一步的安保承諾，但實際上則是增加盟友的負擔，特朗普早就多次挑明，美國不再無止盡的對外投注資源，盟友得為自己的安全承擔更多責任，所以包括特朗普會晤高市早苗所談到的強化軍事同盟，以及赫格賽斯訪問韓國討論重塑駐韓美軍角色，其實都是要日韓自行承擔安全責任。



周世雄說明，美國的舉措很聰明，透過對日韓釋出“鬆綁軍權”的可能性，投其所好，尤其是日本右派對“國家正常化”的期望，高市曾主張將“自衛隊”更名為“國防軍”；韓國則是對戰時作戰指揮權的歸屬很有意見，美國藉此維繫與日韓的戰略合作，同時達到讓對方付出更多的目標。

