金門成克里米亞？李炷烽：總比戰區好

新黨籍前金門縣長李炷烽。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月6日電（記者 方敬為）大陸公布“十五五規劃”建議文，強調持續促進兩岸和平發展，推動“兩岸融合發展示範區”建設。外媒報導，台官方擔憂金門被納入，成為“下一個克里米亞”。新黨籍前金門縣長李炷烽接受中評社訪問表示，民進黨政府的兩岸對抗路線，才可能導致金門變成戰區，我們寧可和平發展！



李炷烽並指出，況且兩岸同屬一中，綠營人士把金門拿來與克里米亞類比簡直是不倫不類，民進黨政府認為金門與廈門的互動會成為安全威脅，顯然是不理解金門的民意。



李炷烽，新黨籍，教育界出身，1996年當選第三屆“國民大會代表”，1999年當選第四屆“立法委員”，2001年當選金門縣長，並於2005年獲得連任，2009年卸任後即淡出政壇，但在金門地方政治上仍具有影響力。



《路透社》日前報導，中國大陸公布“十五五規劃”，引發台官方高度關切，擔心北京可能將金門等前線離島納入經濟發展計劃，藉此對敏感區域施加實質管轄權。該報導並引述不具名台灣官員稱，此舉恐怕將兩岸關係從傳統主權爭議，升級為更直接的管轄權之爭，儼然下一個克里米亞。



評論“十五五規劃”對金門的影響，李炷烽表示，金門人早就表態支持金門與廈門應該通橋，既然“十五五”強調更高品質的推動“兩岸融合發展示範區”建設，對金門的發展絕對是利大於弊。



李炷烽提到，金門人往返廈門相當頻繁，金門作為島嶼，天然資源相對有限，目前金門的民生用水就是引自福建晉江市，金門靠近廈門，許多鋼性需求，包括醫療、採購、探親等，都是仰賴廈門，金門的發展與繁榮勢必得背靠廈門，所以加快兩岸和平發展，金門島成為兩岸融合發展示範區，對金門人而言是在樂意不過了！

