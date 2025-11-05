陸委會：前3季3046研修陸生來台　未阻撓

陸委會。（中評社 資料照） 中評社台北11月5日電／針對媒體報導兩岸教育交流趨於嚴謹、降溫，陸委會今天表示，政府向來支持兩岸學術教育交流健康有序進行，未有緊縮或阻撓情事，兩岸學術教育專業交流仍持續穩定進行。



陸委會今天以新聞稿回應，依據“移民署”統計，2024年有2296名陸生來台研修，而2025年1至9月已有3046名研修陸生來台，超過去年一整年的入境人數。



有媒體報導，近年兩岸教育交流趨於嚴謹，過往寒暑假大專院校會邀請對岸學生來台短期交流，但有學校反映，現在行程安排、陸生背景調查更嚴格，證件跟資料審查時程變長，不確定性高，越來越多學校乾脆暫停兩岸短期交流。



陸委會指出，以今年暑假為例，多所學校共邀請近500名陸生來台研修，另近期亦有超過400名陸生校友申請來台參加母校的校慶活動。政府對各校申請陸方師生來台專業交流一向給予支持，如學校在申辦過程中遭遇困難，也都可以聯繫相關機關，以利協處。



陸委會表示，這5年來台就學的陸生新生人數是0，2024學年度在台就讀學位的陸生亦僅餘1556人。陸委會已多次呼籲陸方儘速解除“片面設定”的障礙與限制，“教育部”也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希望能早日恢復陸生來台就學，但是陸方迄今並無正面回應。



