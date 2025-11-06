林岱樺造勢賴瑞隆承壓？黃彥毓：各有步調

民進黨籍高雄市議員黃彥毓。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月6日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，綠委林岱樺首場大造勢後掀起討論。支持綠委賴瑞隆的民進黨籍高雄市議員黃彥毓向中評社表示，選舉最後階段動員拚場是自然現象，因為初選規則就訂在那邊，候選人都會有時間賽跑壓力，只是步調不一樣。他認為最後兩個多月就看有無大議題產生，不然就是看民調趨勢了。



黃彥毓，1978年生，雲林人，高雄師範大學科環所碩士。曾任“經濟部”簡任秘書、民進黨高雄市黨部主委、高雄市經濟發展局專門委員、陳菊市長辦公室機要秘書等職務。2022年當選民進黨籍高雄市議員，選區在前鎮區、小港區。



陳其邁明年任期屆滿卸任。民進黨高雄市長初選由賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4名綠委競逐，民進黨預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調。中國國民黨可望由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再戰。



涉嫌詐領助理費被起訴的林岱樺1日在高雄岡山舉辦首場“三山造勢”大型晚會，現場號稱湧入3萬人，炒熱選情後引起討論。



林岱樺舉辦首場初選造勢活動是否對其他候選人產生壓力？民調比較領先的賴瑞隆陣營怎麼看？



黃彥毓表示，各陣營從小型說明會開始辦，到了後半段選舉步驟，人會越來多越集中，某種程度動員很重要，因為都希望越大場越好，那就看動員範圍到哪裡。他認為每個候選人都有壓力，因為離初選時間越來越近，遊戲規則大家也都知道。



黃彥毓指出，動員要拜託樁腳、里長，初選階段都會幫，不會只幫某一人。而1千到3千人都在各自選區都沒問題，如果在其他地區，沒有里長全力相挺，人數可能不會這麼多。要達到2萬到3萬人數，就不可能只有單一選區，可能本地占5成，剩下由其他地區來幫忙補。



怎麼看台灣民意基金會董事長游盈隆稱林岱樺該場造勢創政壇驚奇？

