余元傑：鄭麗文若訪大陸　賴清德的難題

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南11月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文1日就職開啟國民黨新篇章。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑向中評社表示，像拿小石頭丟進醬缸會起漣漪，大家期待後續表現。鄭麗文不怕抹紅，談兩岸和解或赴陸交流都不是壞事，可能也是對民進黨的挑戰，但對南部艱困選區不見得有利，可能掉5%就緊張得要死，畢竟藍營的票就是北多南少，難解的矛盾。



余元傑表示，面對民進黨的抹紅，承認就沒事，不承認就要舉一堆例子證明我不是。鄭麗文的情況是，都已經講成這樣，民進黨再抹吧，再抹也就是這樣，鄭麗文不怕。反而，鄭麗文若真的去大陸訪問，就變成是賴清德的難題。



余元傑為台灣師範大學三民主義研究所博士，教學專長為“憲法與立國精神”、孫中山思想、立法論、民主法治與生活、開會與選舉、社會學、社會問題、社會工作研究方法等。



怎麼看鄭麗文對國民黨帶來新局面？余元傑表示，對國民黨未來一定是變數，譬如拿小石頭丟進去醬缸，會起漣漪，但會不會有波瀾，就看看。到底會不會越滾越大，目前都不敢講。所以他都會強調要看後續。



有關鄭麗文拋出願和大陸領導人談兩岸和解等議題？余元傑表示，基本上對大陸來講都歡迎，兩岸關係有正向變化都是好事，都是對民進黨的挑戰，對大陸來講都是統一進程中的一個過程。



余元傑表示，比較特別的是，有沒有辦法過去交流是台灣這邊問題，洪秀柱、馬英九過去大陸都沒擋，民進黨政府應該不會擋鄭麗文，只會抹紅。但抹紅效果並不大，鄭麗文早就大方主張要和談、和解，這是與朱立倫最大的差別，也是好處。

