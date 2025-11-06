中評關注：鄭麗文四大任務和兩大阻力

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文上任，黨員期待全新的國民黨能開創新局，但擺在鄭面前的，有四大任務和兩大阻力，各個挑戰都不小。四大任務包括，一、全台走透透，連結地方；二、募款穩定黨務運作機制；三、黨員回娘家，擴大國民黨基本盤；四則為盡快成立2026選舉提名小組。



至於兩大阻力則有，黨內雜音和路線問題如何擺平？以及空掉的人才庫如何盡快補齊？這些都是鄭麗文當務之急的待處理事項，就如前主席洪秀柱請她喝的苦咖啡一樣，國民黨主席一職並不容易當，接下來的道路更是各種辛苦，鄭麗文能否從從容容、游刃有餘，外界高度關注。



第一項任務，鄭麗文上任後目前計劃走訪全台22縣市，深入地方基層，除傾聽民意、瞭解地方運作外，也將親自號召更多支持者入黨。她在全代會上呼籲“每位黨代表找100人入黨”，要讓國民黨從“羊群”變成“獅群”，展現重新凝聚組織動能的決心，也唯有回歸地方、重建連結，才能真正恢復國民黨的戰鬥力。



鄭麗文的第二項任務則是穩定募款讓黨務運作無礙。國民黨財務拮据問題已非一日之寒，目前負債高達21億元，一年實質支出就高達5億3885萬元。如果募款來源不穩定，每個月為了錢傷透腦筋，鄭麗文就不用談要如何帶領國民黨重返執政，除了傳統的企業募款外，她之前號召的黨員及支持者的小額募款能否成效，會是穩定國民黨財源的重要關鍵。



其第三項任務是讓黨員“回娘家”。鄭麗文當選國民黨主席後，就一直傳出有許多失聯黨員希望重新加入國民黨，這些新加入或者重新加入的黨員數目能否爆表，一部分要看鄭麗文能將國民黨帶往哪些新氣象，如能喚醒沉睡黨員，並吸納新血，且結合社群媒體與青年議題，打造參與平台，將有助於恢復組織向心力，也為2026年選戰奠定群眾動員基礎。



鄭麗文的第四項任務，則是盡快成立2026選舉提名小組。即便是明年11月的選舉，但目前民進黨在縣市長選舉的提名上已陸續就位，要搶回地方執政縣市席次的企圖心相當強烈，據瞭解，國民黨方面也希望盡快成立提名小組，目標是至少鞏固現有14個執政縣市，甚至是在台南、高雄搶下一席，在提名布局上就需更具策略性。