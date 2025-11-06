台核電廠評估　曾文生：核二核三有機會重啟

台電董事長曾文生。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／台電已向台“經濟部”提核電廠的現況評估報告，台“經濟部長”龔明鑫5日說12月初會審完。台電董事長曾文生表示，已提交的現狀評估報告是三座核電廠一起做，目前看核二廠跟核三廠有重啟的機會跟條件。至於自我安檢時程，後者目前做大修並開始部分安檢，前者要等室外乾貯場蓋好，時間要稍後。



根據《中時新聞網》報導，雖然說“經濟部”下月初才審完報告，但曾文生指出，部長已經聽過台電對現況評估做一些報告，像是核電廠核島區有些工作其實牽涉到原廠設計，要請它們來協助，正積極在洽詢。



曾文生說根據現況評估報告，核二跟核三是有重啟的機會跟條件。可是機組停機以後，要做很多的維護保養、人員維持，電廠操作也需要證照。



進度上來說，核三是在進行大修，部分安檢已經在做。至於核二何時進行安檢？曾文生說，核二今年拿到室外乾貯場執照後，加速做相關的工作，必須完成後，把反應爐裡面的用過燃料棒拿出來放進去。總經理王耀庭在“立法院”也說明，核二廠要等用過核燃料棒放到室外乾貯場，人員才能進爐檢查，所以安檢要稍後。



即便兩座核電廠正式安檢時程不同，不過曾文生強調核島區以外的其他工作沒停下來，像是設備的檢查跟修復，還有固定件老化的分析、轉動設備的維護、安全措施強化，這都同時在進行。



先前他說核電廠自我安檢時間約需1年半到2年，曾文生5日表示這個時間沒變，至於之後(提交再運轉計劃)給“核安會”後，審查時程要多久，就不能夠幫它們做回答。



龔明鑫5日在“立法院”備詢，說核電廠現狀評估報告已經在部裡，但還沒簽到他這邊來，預計一個月，也就是12月初審完。



國民黨籍“立委”張嘉郡呼籲“經濟部”，未來5年全球資料中心用電量增加一倍以上，速度要加快，儘快重啟核能，因為這三座核電廠盤點情況，不僅攸關用電穩定，也接軌國際。