蘇巧慧出戰新北　吳子嘉斷言李四川迎戰必勝

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／民進黨選對會5日建議徵召“立委”蘇巧慧參選2026新北市長，台灣民眾黨主席黃國昌預告將於明年2月1日成立競選辦公室，中國國民黨籍台北市副市長李四川也曾表態不排斥，願意承擔。《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日在網路節目預測指出，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白合若結合成功，李四川必勝；蘇巧慧要贏的可能性不大。



吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》表示，蘇貞昌的力量在新北是過去了。蘇巧慧這次的選戰，打下去的結果，以派系的力量來看，黨內的整合是會是一個非常大的工程。不過，蘇貞昌有另外第二個力量，因為他當過縣長好幾任，後來卻輸給侯友宜好幾十萬票。但蘇貞昌當“行政院長”時，有照顧到新北市一些事情，但照顧歸照顧，對侯友宜的打壓卻沒有輕鬆過。



吳子嘉預測，國民黨推出的候選人會是李四川。他很佩服李四川，沒有他，輝達創辦人黃仁勳落腳台北，絕對做不到。李四川真的很能幹，他在新北市的關係也非常好，在這裡面，李四川有兩個問題要解決︰第一個，他和新北市長侯友宜的關係，因為長期的工作兩人稱兄道弟，但兩人並沒有實質上的往來。



吳子嘉接著指出，第二個，李四川選新北，100%會贏，因為台北市長蔣萬安，李四川兩個人聯手，雙北聯手一起打仗，民進黨在台北市派不出人，選戰好看。但問題來了，李四川會碰上民眾黨主席黃國昌，黃國昌已在新北設置服務處。他覺得，黃國昌不一定要選，因為民眾黨內有兩個太陽，他自己若沒有一個規劃，他2年條款就搞不定，所以他身為表率，要領兵作戰，黃國昌擺出選的態勢，可能是等著跟國民黨主席鄭麗文談判的機會。



鄭麗文說新北市長一定是藍的。吳子嘉認為，藍白合若結合成功，李四川必勝，蘇巧慧要贏的可能性不大。