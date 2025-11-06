傳6條海纜被割斷、3條故障？台官方澄清

台“數發部”。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／有關網傳台灣外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，“數位發展部”今天澄清指出，迄至昨天為止，目前待修復海纜為3條，其中1條是台灣境內海纜（台馬二號），另外2條為國際海纜（24海浬外的EAC1、TSE-1)，並無6條被割斷情形。目前待修復的海纜均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象。



台“數發部”進一步說明，台灣待修復之海纜為3條，其中1條為境內海纜（台馬二號），另外2條為國際海纜（24海浬外的EAC1、TSE-1)。但有3條國際海纜（24海浬外的APG、APCN2、SJC2）安排計劃性維修。目前待修復的海纜均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象。



台“數發部”強調，依據近5年所接獲的海纜障礙通報，海纜中斷原因約8成是人為因素所造成，主要原因包括：“船錨勾損”、“漁撈作業”及“抽砂船作業”等，另有約兩成則是自然老化及地震等自然因素所致。對此，“數發部”已透過“事前強化偵測”、“事中即時應變”，以及“事後加速修復”等三個面向的策略，加強海纜通訊韌性；並秉持“備援再備援”的原則，布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及增設海纜，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。



台“數發部”呼籲民眾請勿輕信網路傳言及散布不實資訊，正確資訊請參考“數發部”網站最新訊息。