美必挺台過去式？顧立雄：美提升集體嚇阻力

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）針對外媒《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）主張，“堅信美國必定挺台的時代已一去不復返。”台“國防部長”顧立雄6日表示，安全議題台美都有共識，美國團結印太周邊理念相近國家，共同提升集體嚇阻能力，仍是美普遍政策方向。



三度獲得普立茲獎的《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）5日以視訊方式參與“2025遠見高峰會”發表演說，他發出警告說，堅信美國總統必定支持台灣的日子已一去不復返。建議台灣應採取除“刺蝟”外的雙重策略，並在動盪局勢下保持節制，不要採取任何激進的行動，透過強化經濟與科技優勢，以低調且不可或缺的姿態在大國競逐間守住生存空間。



“立法院”“外交及國防委員會”6日邀台“國防部長”顧立雄報告“因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法”，並備質詢。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，佛里曼提到我們要發展經濟科技，讓台灣成為不可或缺的角色，我們也正在朝這方向努力。



顧立雄說，就安全議題而言，台美都有共識，我們要強化自我防衛的能力，美國不但協助台灣強化自我防衛能力，美國同時也在印太周邊，結合理念相近、共同嚇阻中國大陸的國家，共同提升集體嚇阻能力，以實力確保和平，這仍是美國普遍政策方向。