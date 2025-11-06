披綠袍選花蓮縣長？季連成：沒有選舉念頭

“行政院政務委員”季連成。（“行政院”提供資料照） 中評社台北11月6日電／“行政院政務委員”季連成在花蓮堰塞湖救災如作戰，表現備受肯定。他昨天接受訪問時表示，軍旅生涯曾遭遇許多挫折，退伍後再替“國家”做事是義不容辭，“個人的問題我不考量”。對於被問到會不會選花蓮縣長？他說這一生沒有選舉念頭，只想好好做事。



花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月下旬溢流重創光復鄉，曾任“國防部”副參謀總長、陸軍副司令、海軍副司令的季連成進駐災區，輪任“中央前進協調所”總協調官，20多天來幾乎天天在第一線主持記者會，明快調度與果斷決策讓外界留下深刻印象。



根據《中央社》報導，季連成1958年出生，是罕見的將軍政委。他表示，他從小就立志要當軍人，雖然在軍旅生涯遭遇許多挫折，但都一一克服，並未因此放棄。自2018年退休後，幾乎都在遊山玩水，心態回歸平凡生活，也未曾想過要在政府機關擔任公職。



季連成說，他沒有特別的政治或意識形態，當初在紐西蘭接獲擔任政委的邀約消息時，其實還不知道政委要做什麼，只是思考在體力、思維等各方面還有餘裕時，決定義不容辭答應替“國家”社會做事，“個人的問題我不考量”。



季連成也強調，很多人問他要不要選花蓮縣長，他很明確地說沒有，“我這一生沒有選舉的念頭，我也不會去從事選舉，因為我本身沒有選舉的細胞，我只會做事”。他沒辦法當政治人物，但對做事很有興趣、也可以做好。未來的工作規劃，他沒有特別要更上層樓的企圖心，把交代的事做好就好。