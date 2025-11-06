提高閃兵刑責？顧立雄：軍方與“內政部”研議

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）台灣近期爆出10名藝人“閃兵”逃避兵役事件，“最高檢察署”除下令嚴厲追訴外，也建議修法將閃兵刑責從目前5年以下提高為7年以下，也有輿論認為要延長除役年齡。台“國防部長”顧立雄6日表示，刑責會由“國防部”與“內政部”共同研議，至於除役年齡，考量不同階層對達成任務所需的年齡，我們考量。



至於台軍方3日公布一項涉及635套“可攜式無人機反制系統”公開閱覽案，總金額逾新台幣96億元，顧立雄說，這些都還在建案當中，細節不便透露。



根據台“國防部”3日發布於政府電子採購網資訊，軍方公告“可攜式無人機反制系統”的公開閱覽案，全案擬動支96億6901萬8000元預算。附件顯示，軍方擬買635套“可攜式無人機反制系統”，並註明要以2026年至2028年的特別預算作為預算來源。使用單位，陸軍擬接裝242套、海軍213套、空軍72套，資通電軍則有108套，可放置於例如輕型戰術輪車等軍、民用小型車輛載運，並滿足於車載或船艦型等各型載具運用。



“立法院”“外交及國防委員會”6日邀台“國防部長”顧立雄報告“因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法”，並備質詢。